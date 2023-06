Tennis-Star verlobt sich mit Model-Fan: Eine filmreife Liebesgeschichte

Anzeige

Tennis-Star Garbine Muguruza verlobt sich mit ihrem Freund Arthur Borges. Die Liebesgeschichte hat einen speziellen und filmreifen Hintergrund.

Diese Liebesgeschichte könnte aus einem Hollywood-Film stammen.

Tennis-Star Garbine Muguruza hat vor kurzem auf Instagram ihre Verlobung mit ihrem Freund Arthur Borges verkündet. Das erste Treffen des Paars fand unter ganz besonderen Umständen statt.

Während ihres Aufenthalts für die US Open 2021 spazierte die zweimalige Grand-Slam-Siegerin durch den Central Park in New York. Plötzlich wurde sie von einem Mann um ein Selfie gebeten - es war Borges.

„Mein Hotel lag in der Nähe des Central Parks und mir war langweilig, also dachte ich, ich sollte spazieren gehen“, erinnerte sich Muguruza in einem Interview mit HOLA! Spain an ihre erste Begegnung. „Ich gehe raus und treffe ihn auf der Straße.“

Ein Selfie markierte den Beginn der Liebesgeschichte

Borges offenbarte sich ihr als Fan. „Plötzlich dreht er sich um und sagt: ‚Viel Glück bei den U.S. Open‘“, fuhr Muguruza fort. Er nutzte sofort die Gelegenheit, um ein Foto mit der ehemaligen Weltranglistenersten zu machen.

Offensichtlich war die Spanierin zu diesem Zeitpunkt schon beeindruckt. „Ich dachte nur: ‚Wow, er ist so gutaussehend‘“, schwärmte sie.

Zwei Jahre später folgte nun der Antrag. In Marbella soll Borges vor Muguruza auf die Knie gegangen sein. „Ich wusste nicht, wie ich reagieren sollte. Mitten in den Tränen sagte ich Ja, es war sehr romantisch“, erklärte die 29-Jährige. Die Hochzeit ist für das nächste Jahr in Spanien geplant.

Muguruzas Verlobter ist selbst nicht im Tennis aktiv. Borges arbeitet in der Modebranche, auch als Model. Zum Zeitpunkt des Kennenlernens war er für die Luxusmarke Tom Ford in New York City tätig gewesen.

