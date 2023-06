FC Bayern: Blockbuster-Deal fix! Pernille Harder wechselt nach München - auch Magdalena Eriksson kommt

Für Harder, zweimal als Europas Fußballerin des Jahres ausgezeichnet, ist es eine Rückkehr in die Bundesliga. Die dänische Stürmerin spielte von 2017 bis 2020 für den VfL Wolfsburg und traf dort in 114 Spielen 105-mal. 2020 wurde sie als erste Nichtdeutsche zur Fußballerin des Jahres in Deutschland gewählt. Verteidigerin Eriksson - die Lebensgefährtin Harders - spielte seit 2017 für die Londonerinnen.

„Ein großer Tag für den FC Bayern“

Harder selbst erklärte: „Der FC Bayern ist ein großartiger Verein, die Spielerinnen und das Team haben viel Potenzial. Ich wollte unbedingt ein Teil davon werden. Außerdem habe ich einen guten Eindruck von Alexander Straus erhalten. Ich hatte eine gute Zeit in der Bundesliga und freue mich, nach drei Jahren zurückzukehren.“ Sie könne es kaum erwarten, wieder in Deutschland zu spielen.

Eriksson schwärmt von „riesigem Potenzial“

Eriksson habe von Anfang an ein gutes Gefühl gehabt, wie sie erklärte. „Das Potenzial ist einfach riesig und alles, was ich rund um den Verein und München gehört habe, war ausschließlich positiv. Ein Grund, warum ich hierherkommen wollte, ist, dass ich noch nie so viel Gutes von ehemaligen Vereinsspielerinnen gehört habe.“ Alle ihre schwedischen Nationalmannschaftskolleginnen hätten ihre Zeit in München genossen.