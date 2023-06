Transfermarkt: Bochum holt St.-Pauli-Stürmer

Mit neun Treffern und sieben Torvorbereitungen hatte Daschner großen Anteil an der starken Zweitligasaison der Hamburger. Der neue VfL-Spieler kehrt damit in den Pott zurück.

Daschner wurde in Duisburg geboren und spielte drei Jahre lang für Bochums Erzrivalen Schalke 04, ehe ihm 2017 beim MSV Duisburg der Sprung zu den Profis gelang. „Lukas Daschner ist ein hoch veranlagter Offensivspieler, der sich in den letzten Jahren kontinuierlich weiterentwickelt hat und seine Qualitäten in der vergangenen Saison eindrucksvoll unter Beweis gestellt hat“, urteilte Marc Lettau, Technischer Direktor des VfL.