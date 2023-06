Bonn fast durch: Iisalo lobt „Mentalitäts-Monster“ Morgan

Anzeige

Bonn feierte im 100. Spiel unter Iisalo den 24. BBL-Sieg in Serie. und am Samstag kann der Champions-League-Sieger sein erstes Finalticket buchen.

Auf ihrem Weg ins Finale der Basketball Bundesliga (BBL) sind die Telekom Baskets Bonn kaum aufzuhalten, Trainer Tuomas Iisalo hob nach dem fünften Sieg im fünften Play-off-Spiel die Leistung von Rückkehrer Jeremy Morgan hervor. „Er ist ein echtes Mentalitäts-Monster und ich bin sehr glücklich, sein Coach sein zu dürfen“, sagte der Finne im Anschluss an das 94:65 (44:36) im zweiten Halbfinale gegen die MHP Riesen Ludwigsburg.

Bonn feierte im 100. Spiel unter Iisalo den 24. BBL-Sieg in Serie. 2:0 steht es nun in der Best-of-five-Serie, schon am Samstag (20.30 Uhr/MagentaSport) kann der Champions-League-Sieger in Ludwigsburg sein erstes Finalticket seit 2009 buchen.

Morgan (28), der wegen einer Nackenverletzung monatelang ausgefallen war, glänzte am Mittwoch mit 23 Punkten als bester Werfer des Abends. "Ich bin sehr stolz auf unsere Leistung und besonders auf Jeremy Morgan", sagte Iisalo. Der US-Guard habe dem Team "sehr viel Energie gegeben. Jeremy ist immer bereit."

Dass das Spiel eine klare Angelegenheit war, hat für den Erfolgscoach keine Bedeutung: "Der Punkteunterschied ist egal", so Iisalo: "Jetzt steht es 2:0 und uns erwartet am Samstag vielleicht unser schwierigstes Spiel in dieser Saison – da bin ich mir ganz sicher."