RTL: 2,77 Mio. Fans sehen Europa-League-Krimi

Im Schnitt 2,77 Millionen Fußball-Fans haben am Mittwochabend den Krimi im Europa-League-Endspiel zwischen dem FC Sevilla und der AS Rom (1:1 n.V., 4:1 i.E.) in der Live-Übertragung bei RTL gesehen. Der Marktanteil betrug 15,3 Prozent, die Entscheidung im Finale fiel erst nach Mitternacht.