Esume: ELF hält „Thema Profi-Football am Leben“

Der Hype ist da - und Commissioner Patrick Esume will mit der European League of Football (ELF) mehr und mehr eine Kalenderlücke füllen. „Was wir beitragen können, ist, über den Sommer, wenn kein Fußball läuft und die NFL noch nicht da ist, das Thema Profi-Football am Leben zu halten“, sagte der Liga-Boss und TV-Experte dem SID bei der SPOBIS Conference in Düsseldorf.

Die dritte Saison der 2020 gegründeten ELF beginnt am Samstag mit der ersten von insgesamt 14 Spielwochen. Die NFL gastiert in dieser Saison erneut in Deutschland: Zwei Spiele werden im Stadion des Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt ausgetragen. Der Super-Bowl-Champion Kansas City Chiefs trifft am 5. November auf die Miami Dolphins, eine Woche später fordern die New England Patriots die Indianapolis Colts.