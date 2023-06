Sevilla feiert: "Diese Nacht wird unendlich"

Der FC Sevilla hat seinen siebten Europacup-Triumph bei der siebten Endspielteilnahme ausgelassen gefeiert. "Diese Nacht wird unendlich werden. Die Geschichte geht weiter. Wir haben wieder einmal der Fußball-Welt gezeigt, was Sevilla leisten kann", sagte der überwältige Ex-Schalker Ivan Rakitic nach dem 4:1 im Elfmeterschießen im Europa-League-Finale gegen die AS Rom in Budapest.