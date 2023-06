Anzeige

AEW Dynamite: WWE-Rivale bestätigt großes Comeback - nicht alle Fans jubeln Großes Wrestling-Comeback offiziell

Die Fans bei AEW Dynamite reagierten gespalten auf CM Punks Comeback © AEW

Martin Hoffmann

WWE-Rivale AEW verkündet bei Dynamite die Rückkehr des streitbaren Topstars CM Punk - die Fans vor Ort reagieren diesmal nicht nur mit Jubel.

WWE-Rivale AEW hat seinen größten Star wieder - aber die Ankündigung hat diesmal nicht nur Freude ausgelöst.

Bei der aktuellen Ausgabe der TV-Show Dynamite hat Ligaboss Tony Khan ausgesprochen, was er schon vergangene Woche klar angedeutet hatte: Die Rückkehr von CM Punk ist tragendes Element des Debüts der neuen Samstagsshow Collision am 17. Juni im United Center in Punks Heimat Chicago stattfinden wird.

Die Zuschauer in San Diego - nicht wenige in Punk-Merchandise - reagierten größtenteils mit Jubel, es gab allerdings auch hör- und sichtbare Negativreaktionen, die sich hineinmischten: Bei seinem AEW-Debüt im Herbst 2021, mit dem der frühere WWE-Champion nach über sieben Jahren in den Ring zurückgekehrt war, war die Freude noch einhellig.

Inzwischen gilt Punk in der AEW-Fangemeinde als polarisierende Figur. Vor allem wegen der Umstände, die seine verletzungsbedingte Pause seit September begleitet hatten.

CM Punk bei AEW offenbar wieder an Bord

Der 2021 für AEW aus dem Ruhestand zurückgekehrte Punk war seit September 2022 zum einen mit einem Trizepsriss außer Gefecht, zum anderen in Ungnade gefallen, nachdem er nach dem Pay Per View All Out erst auf einer Pressekonferenz mehrere prominente Kollegen beleidigt und sich anschließend eine Backstage-Prügelei mit den Liga-Vizes Nick und Matt Jackson (The Young Bucks) sowie Kenny Omega geliefert hatte.

Der von Punk vorher gewonnene World Title wurde freigegeben und Punk nicht mehr im AEW-TV erwähnt, Anwälte wurden eingeschaltet, Punks Aus schien zwischenzeitlich besiegelt. Khan fädelte jedoch ein Comeback ein, die vergangene Woche enthüllte neue Show Collision soll um Punk aufgebaut werden.

Kurz vor der geplanten Verkündung soll es hinter den Kulissen jedoch zu einem erneuten Zerwürfnis gekommen sein: Die geplante Verkündung bei einer Messeveranstaltung von AEW-Medienpartner Warner Brothers Discovery in New York platzte - womit auch das TV-Unternehmen brüskiert wurde, das eine treibende Kraft hinter dem Comeback von Zugpferd Punk gewesen sein soll.

Personalie Ace Steel als Stein des Anstoßes

Hintergrund der Irritationen: Es gab einen Konflikt um die künftige Rolle von Punks Vertrautem Ace Steel, ebenfalls in die Prügelei verwickelt und danach gefeuert, auf Wunsch Punks aber wieder eingestellt.

Streit soll ausgebrochen sein, weil Punk und Steel unter dem Eindruck standen, dass Steel seinen alten Job als Producer hätte zurückbekommen sollen. Es stellte sich heraus, dass Khan andere Pläne hatte und Steel nur Remote-Arbeit leisten sollte.

Die Rückkehr Steels ist auch deshalb pikant, weil er auch Schlüsselfigur am Ursprung des Konflikts zwischen Punk und der Gruppierung The Elite war (Omega, Bucks, Hangman Page): Punks Kritiker sollen den Verdacht hegen, dass er bei Khan die Ausbootung seines ehemals besten Freunds Colt Cabana zu Steels Gunsten bestellt haben soll. Punk und Khan haben dies zurückgewiesen, mittlerweile ist der seit langem mit Punk zerstrittene Cabana auch wieder aktiv bei AEW und der Schwesterliga ROH beschäftigt.

Der im Inneren brodelnde Ärger wurde öffentlich, nachdem Page seinen realen Unmut über Punk in einem inszenierten verbalen Schlagabtausch vor der Kamera unabgesprochen durchblicken ließ. Punk lieferte später die Retourkutsche, danach schaukelte sich die Angelegenheit schrittweise zum großen Eklat bei dem Pay Per View All Out hoch.

Nun soll das Problem gelöst, dem Wrestling Observer zufolge hat Punk akzeptiert, dass Steel im Homeoffice bleibt und nicht mit „on the road“ geht. Berichten zufolge sollen Punk und alle anderen Beteiligten auch ein juristisches Schreiben unterzeichnet haben, das zum Stillschweigen über den All-Out-Eklat verdonnert.

Kader für Collision nimmt weiter Formen an

Die neue Rostertrennung nach Art von WWE RAW und SmackDown ist geplant, um Punk fernzuhalten von den Stars, für die er im Moment ein rotes Tuch ist. Angeblich soll der Split jedoch flexibel sein, die Kader sollen in manchen Wochen rotieren (Punk zu Dynamite, The Elite zu Collision).

Als Teil des Collision-Kaders offiziell verkündet sind auch die frisch zurückgekehrten Miro (Rusev) und Thunder Rosa, Powerhouse Hobbs, Samoa Joe (ein alter Rivale Punks und angeblich dessen Wunschgegner für sein Comeback) und Andrade El Idolo. In einem für Collision werbenden Clip bei Dynamite war vergangene Woche auch der zuletzt verletzte Ex-TNT-Champion Scorpio Sky zu sehen. Später dürfte auch Chris Jericho hinzukommen, der auch Stunk mit Punk hatte - anders als bei The Elite gab es in der Angelegenheit aber kürzlich einen Friedensgipfel.

Auch die mit Punk gut befreundeten Tag-Team-Champions FTR dürften Collision dauerhaft zugeordnet werden, es deutet sich an, dass prinzipiell alle Champions bei beiden Shows auftauchen können.

AEW Dynamite - die weiteren News und Highlights:

- Nach dem unfairen Sieg des Blackpool Combat Club gegen The Elite beim Pay Per View Double or Nothing am Sonntag wurden die Erzählfäden der aktuell größten AEW-Fehde auf vielfältige Weise weitergesponnen: Während der BCC im Eröffnungskampf einen weiteren Sieg gegen das mexikanische Trio aus Bandido und den Lucha Bros. einfuhr, leckten The Elite ihre Wunden.

Auffällig: Elite-Anführer Kenny Omega war nicht vor Ort, seine Kollegen The Young Bucks und Hangman Page merkten an, dass er in einem anderen Land sei, aber nicht in der kanadischen Heimat. Schon unmittelbar nach Double or Nothing hatte Omega angedeutet, dass er sich Verstärkung „alter Freunde“ suchen würde - mutmaßlich in der alten Wahlheimat Japan, denn das nächste Großereignis ist Forbidden Door, der gemeinsam der japanischen Liga NJPW ausgerichtete Crossover-Event.

An die Ereignisse von Double or Nothing knüpften auch Omegas Ex-Manager Don Callis und sein neuer Schützling Konosuke Takeshita an, die bei DoN die Niederlage von The Elite herbeiführten. Callis pries Takeshita als seinen neuen „Sohn“ an - und an als den schon jetzt größten japanischen Wrestler der Geschichte, größer als Rikidozan, Antonio Inoki, Akira Maeda, Keiji Muto und Kazuchika Okada (Omegas großer Rivale bei NJPW). Takeshita ergänzte unter lauten Buhrufen, dass er The Elite zerstören werde.

- Zurückgemeldet hat sich derweil nach längerer Abwesenheit Legende Sting: „The Icon“ verhalf seinem Zögling Darby Allin und Orange Cassidy zu einem Sieg über das Duo The Gates of Agony von der vorher numerisch überlegenen Gruppierung Mogul Embassy.

- Der bei Double or Nothing zurückgekehrte Publikumsliebling Kris Statlander verteidigte sogleich den dort von der vorher ungeschlagenen Jade Cargill errungenen TBS Title. Statlander besiegte Ex-Damenchampion Nyla Rose mit einem 450 Splash.

- Im Hauptkampf der Show führte das Paar aus Adam Cole und Britt Baker die Fehde gegen Chris Jericho und Saraya fort und besiegte das Duo in einem Mixed-Match. Cole wird Berichten zufolge als nächster Herausforderer für World Champion MJF in Position gebracht.

Die Ergebnisse von AEW Dynamite am 31. Mai 2023:

The Blackpool Combat Club besiegen Bandido & The Lucha Bros.

Big Bill & Swerve Strickland besiegen Trent Beretta

Darby Allin & Orange Cassidy besiegen The Gates of Agony

TBS Title Match: Kris Statlander (c) besiegt Nyla Rose