Europa League: Krimi-Ende! WM-Held entscheidet EL-Finale im Elfmeterschießen gegen Mourinho und Co.

In einem hitzigen Finale der Europa League fällt die Entscheidung erst im Elfmeterschießen - Argentiniens WM-Held krönt sich erneut zum Matchwinner. Zuvor stand der Videoschiedsrichter bei gleich drei Elfmeterentscheidungen im Fokus.

WM-Held Montiel schon wieder mit Elfer zum Titel

Ivan Rakitic konnte seine Freude nach Abpfiff gar nicht mehr verbergen. Am RTL -Mikrofon sagte er: „Diese Nacht wird unendlich werden! Dieses Gefühl gibt es gar nicht. Einmal mehr haben wir der Fußballwelt gezeigt, was der FC Sevilla kann. Dieser Pokal gehört uns.“

Die Andalusier - ohnehin Rekordsieger des Wettbewerbs - folgten in der Ferenc-Puskás-Arena in Budapest vor rund 61.000 Zuschauern somit auf Vorjahressieger Eintracht Frankfurt.

EL-Finale: Fans sorgen für Ausschreitungen

Zu Beginn standen die Fans noch im Mittelpunkt: Roma-Anhänger bewarfen den Ex-Schalker Ivan Rakitic bei einer Ecke (7.) mit Gegenständen, auch in der Innenstadt soll es nach RTL -Informationen schon vor Spielbeginn zu Ausschreitungen gekommen sein.

Bei beiden Teams führten kleine Zusammenstöße sofort zu Nickeligkeiten. Auch als Gudelj den AS-Angreifer Tammy Abraham nach rund 32 Minuten im eigenen Strafraum am Kopf traf, war die Forderung nach einem Elfmeter laut, der nach kurzem VAR-Intervention abgelehnt wurde.

Dann aber wurde es fußballerisch klasse: Einem edlen Steckpass von Mancini ließ Paulo Dybala, der zuletzt Mitte April in der Startelf stand, den 1:0-Führungstreffer folgen (34.). Auch diesem Treffer ging logischerweise ein umstrittener Zweikampf mit Rakitic voraus, was sevillanische Proteste nach sich zog.

Diese mussten sich zwar wenige Minuten erholen, Rakitic fasste sich in der Nachspielzeit der ersten Hälfte aus rund 23 Metern ein Herz und knallte den Ball wortwörtlich mit dem schwachen Fuß an den Pfosten. In der 59. Minute wurden die Rekordsieger des Wettbewerbs zwingend und drängten Roma-Verteidiger Mancini mit der 19. Flanke (!) zum Eigentor.