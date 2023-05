Anzeige

Bundesliga-Ranking: Schalke 04 ist Fan-Meister vor BVB und Bayern - Hoffenheim und Wolfsburg abgeschlagen Hier steht Schalke ganz oben

Schalke 04 - Absteiger der Herzen

SPORT1

Der FC Schalke muss den bitteren Gang in die zweite Liga angehen. Dennoch hat der Revierklub für zahlreiche Highlights gesorgt – vor allem auf der Tribüne. In einem besonderen Ranking steht S04 am Ende der Saison nun ganz oben.

Schalke 04 muss runter in die 2. Bundesliga – und steht doch ganz oben.

Zumindest in einer Statistik, die verdeutlicht, wie viel königsblaue Fan-Energie der Bundesliga in der kommenden Saison fehlen wird.

Anzeige

Mit Blick auf die Zahl der Auswärtsfans macht S04 niemand etwas vor, auch nicht Erzrivale Borussia Dortmund oder der FC Bayern. Im Tabellenkeller der Auswärtsfahrer zeichnet sich dagegen ein gewohntes Bild.

Wahnsinns-Support: Schalke-Fans trotzen Auswärtsmisere

Mit 15.000 Anhängern in Hoffenheim und über 10.000 Fans in Leipzig stemmte sich Schalke im Bundesliga-Finale gegen den Abstieg.

Im Schnitt strömten 6.676 Schalker zu Auswärtsspielen ihres Klubs, sagt die Auswärtsfahrer-Tabelle vom Portal „Die Falsche Neun“. Und das, obwohl die Auftritte ihrer Mannschaft im Saisonverlauf alles andere als vielversprechend waren.

Ganze elf Auswärtspartien musste der Anhang auf einen Sieg in der Fremde warten. Am 4. März setzte sich die Elf von Thomas Reis mit 2:0 in Bochum durch. Zuvor hatte S04 lediglich vier Punkte und vier Tore zustande gebracht.

Schalke schlägt BVB und Bayern - Werder-Rekordspiel in Berlin

In der Auswärts-Abschlusstabelle folgt hinter Schalke nicht etwa der BVB oder der FC Bayern, sondern der SV Werder Bremen. Die Hanseaten haben mit 5.882 Anhängern im Schnitt etwas weniger vorzuweisen, sichern sich aber noch vor dem FC Bayern (5.841 Fans) Platz zwei.

Die Supporter von Borussia Dortmund landen mit 5.653 Anhängern auf Rang vier. Die Rekord-Auswärtskulisse dieser Spielzeit boten ebenfalls die Bremer, die mit 20.000 Zuschauern die Partie im Berliner Olympiastadion zum Heimspiel machten.

TSG-Geisterblock in Wolfsburg

Gerade in den direkten Duellen dieser Teams bliebt der Auswärtsblock verhältnismäßig leer.

Anzeige