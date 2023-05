Anzeige

Hertha BSC: Dardai? Entscheidung wohl gefallen Dardai? Entscheidung wohl gefallen

Projekt 2. Liga: So plant der Hertha-Boss mit Dárdai

SPORT1

Zum siebten Mal in der Geschichte der Bundesliga muss Hertha BSC nach Saisonende den Gang in die zweite Liga antreten. Nun scheint zumindest klar, wer das Projekt Wiederaufstieg in Angriff nehmen soll.

Seit vergangenen Samstag ist klar: Hertha BSC steigt zum siebten Mal in der Vereinsgeschichte aus der Bundesliga ab.

Seit heute scheint klar, dass Pal Dardai das Projekt Wiederaufstieg in der kommenden Saison als Cheftrainer angehen soll. Der kicker berichtet, dass sich die Verantwortlichen um Sportdirektor Benjamin Weber nach Gesprächen mit anderen Kandidaten dazu entschlossen haben, dem Ungarn das Vertrauen zu schenken. Auch Hertha-Investor 777 Partners stehe demnach hinter der Entscheidung.

Anzeige

Dardai selbst hatte seine Zukunft direkt nach dem Abstieg noch offengelassen. „Ich bewerbe mich nie. Wir werden bestimmt über einige Dinge reden, aber wir sind noch nicht so weit, uns mit meiner Zukunft zu beschäftigen“, sagte der 47-Jährige nach der 1:1-Pleite gegen den VfL Bochum am vorletzten Spieltag, welche den Gang in die Zweitklassigkeit vorzeitig besiegelte.

Dardai kündigte eine „schriftliche Analyse“ an, die er dem Verein vorlegen werde. „Ich bin immer ehrlich. Wir werden sehen, wie der Klub das sieht. Wenn die Zeit kommt, können wir über die Dinge reden.“ Nun scheint die Zeit wohl gekommen zu sein.

Veränderungen im Trainerteam

Allerdings soll es Veränderungen im Trainerteam geben. Vedad Ibisevic, bislang Assistenztrainer bei den Profis, wechselt demnach in den Nachwuchsbereich. Zudem soll Ante Covic als U23-Coach durch den bisherigen U17-Coach Stephan Schmid ersetzt werden.