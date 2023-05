French Open: Alcaraz und Djokovic im Gleichschritt weiter

Der Topfavorit gibt sich in Paris keine Blöße © IMAGO/ZUMA Wire/Matthieu Mirville/SID/IMAGO/ Matthieu Mirville

Die Topfavoriten Carlos Alcaraz und Novak Djokovic stehen bei den French Open in der dritten Runde. Der spanische Weltranglistenerste Alcaraz gab im Duell mit dem Japaner Taro Daniel einen Satz ab, siegte aber letztlich souverän 6:1, 3:6, 6:1, 6:2. Djokovic, der derzeit auch wegen kontroverser politischer Äußerungen zur Situation im Kosovo im Fokus steht, bezwang im Anschluss den Ungarn Marton Fucsovics mit 7:6 (7:2), 6:0, 6:3.

Als nächstes geht es für Alcaraz gegen den an Position 26 gesetzten Denis Shapovalov aus Kanada - Grand-Slam-Rekordsieger Djokovic aus Serbien trifft auf Alejandro Davidovich Fokina (Spanien/Nr. 29). "Taro spielt dieses Jahr sehr gut, es war echt schwierig für mich - auch wegen des Windes", sagte US-Open-Sieger Alcaraz, der in Abwesenheit von Sandplatzkönig und Landsmann Rafael Nadal in Roland Garros seinen zweiten Grand-Slam-Titel anpeilt.