Chelsea-Star emotional: "Gefühl, dass die Welt gegen mich ist"

Nachdem er in der aktuellen Saison verletzungsbedingt oft aussetzen musste, gestand er bei Instagram: „Verletzungen beeinflussen mich so sehr. Wenn ich nicht spiele, habe ich das Gefühl, dass die Welt gegen mich ist. Die kleinsten Dinge machen mich wahnsinnig. Das ist weder richtig noch normal, aber es ist, wie es ist.“

„Mental ist es hart“

Im April verletzte sich James dann am Knie und konnte den Blues für den Rest der Saison nur noch von der Bank aus Beistand leisten. „Ich gebe mir so viel Mühe, aber mental ist es hart, superhart und kräftezehrend“, erklärte der Engländer.

James lenkt sich mit Boxen und Tennis ab

„Das sind Orte, an denen ich an nichts anderes denken kann, was mir im Alltag hilft. Eine Sache, die ich sagen kann, ist, dass man aus schlechten Zeiten viel lernen kann“, so der 23-Jährige.