Declan Rice zum FC Bayern? England-Experte "wäre verblüfft"

Der FC Bayern München ist am letzten Spieltag knapp einem Debakel entkommen und konnte die elfte Meisterschaft in Folge feiern.

Um in der nächsten Saison bestmöglich abzuschneiden, sucht der Rekordmeister einen neuen Stürmer und einen neuen defensiven Mittelfeldspieler. Wie SPORT1 bereits berichtete, haben die Verantwortlichen Declan Rice im Visier, allerdings verlangt West Ham United für ihren Mittelfeldstar eine Ablöse von 100 Mio. Euro.

Jordan: „Ich wäre verblüfft!“

In England wurden nun deutliche Zweifel laut, dass ein solcher Transfer zustande kommt. „Er wird zu einem der großen Clubs in England gehen!“, verkündete der ehemalige Crystal-Palace-Besitzer Simon Jordan bei talkSPORT .

Rice habe keinen Grund, zu Bayern zu wechseln, erklärte der 55-Jährige. Er „wäre verblüfft“, wenn der Nationalspieler sich wirklich für einen Wechsel in die Bundesliga entscheiden würde.

Rice hat Priorität beim FC Bayern

Tuchel wollte den defensiven Mittelfeldspieler, über den nach SPORT1 -Informationen in der Bayern-Kabine zuletzt schon getuschelt wurde , bereits als Chelsea-Coach unbedingt an die Stamford Bridge lotsen und drängt nun auf eine zeitige Verpflichtung.

Wie die tz berichtete, waren Tuchel, Kaderplaner Marco Neppe und Ex-Sportvorstand Hasan Salihamidzic bereits in London, um persönlich mit Rice über einen Wechsel in die Bundesliga zu sprechen. Der Transfer soll so schnell wie möglich abgewickelt werden.