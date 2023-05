Missbrauchsvorwürfe: French-Open-Sensation blockt brisante Reporter-Frage ab

Thiago Seyboth Wild feiert einen Sensationssieg gegen Daniil Medvedev bei den French Open. Im Anschluss wird er allerdings mit Anschuldigungen konfrontiert, derentwegen in seiner Heimat sogar ein Prozess gegen ihn läuft.

Der Underdog wirft den haushohen Favoriten raus - Sport-Fans lieben diese Geschichten. Eine von ihnen ereignete sich am Mittwoch bei den French Open .

Dabei erwischte es den russischen Tennis-Star Daniil Medvedev. Er scheiterte in der ersten Runde bei den French Open sensationell an Thiago Seyboth Wild .

Seyboth Wild ist als Weltranglisten-172. geführt, weshalb sein Erfolg über die aktuelle Nummer zwei der Welt von den Fans in Paris frenetisch gefeiert wurde. Doch im schönsten Moment seiner Karriere wird der Tennis-Spieler an ein dunkles Kapitel erinnert.

Auf der Pressekonferenz nach seinem Sieg gegen Medvedev sprach ein Reporter den Brasilianer auf die schwerwiegenden Missbrauchsvorwürfe seiner Ex-Freundin an.

French-Open-Sensation blockt Frage ab

Als dieser nachhakte, sagte der 23-Jährige vorwurfsvoll: „Ich denke nicht, dass du diese Frage irgendjemandem stellen solltest. Es steht dir nicht zu, darüber zu entscheiden, ob hier der Ort ist, um darüber zu sprechen. Du kannst schreiben, was du willst.“

Was war passiert? Im Oktober 2021 hatte Seyboth Wilds Ex-Freundin Thayane Lima öffentlich Anschuldigungen erhoben, dass der Tennisprofi sie physisch und psychisch missbraucht habe.

Seyboth Wild bestreitet Vorwürfe seiner Ex-Freundin

Der brasilianische Tennisspieler bestreitet die Anschuldigungen seit jeher. In einer vergangenen Erklärung nannte er sie „falsch, erfunden und rachsüchtig“.

Schwerwiegende Anschuldigungen gegen Medvedev-Bezwinger

Die Anschuldigungen seiner Ex-Freundin haben es jedenfalls in sich. „Ohne dass ich es merkte, brachte er mich dazu, alles in meinem Leben zu ändern“, erklärte Thayane Lima damals. Sie habe ihr Dekolleté nicht mehr zeigen, nicht mehr an den Strand gehen dürfen, damit man sie nicht im Bikini sehen könne. Er habe ihre sozialen Netzwerke kontrolliert.