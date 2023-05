Special Olympics World Games: "Ehrliche Emotionen und Sport, wie wir ihn am liebsten haben“

Carsten Schmidt, Special Olympics World Games Vizepräsident für Marketing, Kommunikation und Digitalisierung, betonte in der SPORT1 Brown Bag Session die Bedeutung des Events: „Es geht um ehrliche Emotionen und Sport, wie wir ihn am liebsten haben. Es geht natürlich auch um Leistung, aber es geht in erster Linie um das gemeinsame Sporttreiben, um Freude und um das Hinfiebern auf dieses große Event.“

Special Olympics World Games: „Ein großes Geschenk für alle Athletinnen und Athleten“

Es sei unglaublich: „Es ist die größte Sportveranstaltung auf deutschem Boden seit 1972, seit den Olympischen Spielen in München. Noch nie zuvor waren so viele Menschen aus so vielen Nationen in Deutschland am Start.“