Europa League: Toulouse droht EL-Verbot wegen AC Mailand

Der FC Toulouse qualifiziert sich als französischer Pokalsieger für die Teilnahme an der Europa League. Doch bevor der Wettbewerb überhaupt anfängt, droht den Franzosen die Disqualifikation. Schuld sind die Eigentümer - und die UEFA.

Es scheint so, als könne bereits alles wieder vorbei sein, bevor die Reise überhaupt richtig begonnen hat.

Als französischer Pokalsieger qualifiziert sich die entsprechende Mannschaft - gemäß der Regularien - für die Europa League. Doch der in Südfrankreich an der Garonne gelegenen Stadt könnte ebenjener Platz aberkannt werden. Grund dafür die die UEFA-Wettbewerbsstatuten.

Eigentümer-Konflikt: Europa-League-Sperre für Toulouse?

Einem brisanten Bericht der L‘Equipe zufolge droht den Franzosen der Europa-League-Ausschluss am grünen Tisch. Dabei geht es in jenem besagten Artikel fünf der UEFA-Wettbewerbsstatuten, um den Grundsatz, dass zwei Klubs, die vom selben Eigentümer geführt werden, nicht zeitgleich an einem europäischen Wettbewerb teilnehmen dürfen.