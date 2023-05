French Open: Krawietz/Pütz zum Auftakt im Doppel erfolgreich

Pütz (l.) und Krawietz stehen in der zweiten Runde © IMAGO/Juergen Hasenkopf/SID/IMAGO/Juergen Hasenkopf

Krawietz hofft auf seinen dritten Titel in Roland Garros. Die ersten beiden hatte er 2019 und 2020 an der Seite von Andreas Mies eingefahren, der mit seinem neuen niederländischen Partner Matwe Middelkoop am Donnerstag ins Turnier einsteigt.