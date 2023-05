FC Bayern: Wie der Jordan-Coach Musiala half

Jamal Musiala schießt den FC Bayern nach einer verkorksten Saison zur Meisterschaft. In der Vorbereitung auf das Spiel hilft ihm der Trainer der amerikanischen Basketball-Legende. Was der Nationalspieler von ihm gelernt hat.

Das Tor zur Meisterschaft begann mit einer geschmeidigen Ballannahme an der Strafraumkante. Jamal Musiala drehte sich, schloss mit einem flachen Schuss mit rechts ab - und traf genau in die lange Ecke.

Das Tor des Bayern-Stars versetzte den Rekordmeister in Ekstase: wieder Meister! Zum elften Mal in Folge! „Das ist ein unglaubliches Gefühl. Persönlich bin ich überglücklich, dass ich endlich wieder ein Tor geschossen habe - und dann noch so ein wichtiges“, sagte Musiala später in der Sport Bild.