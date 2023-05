Eishockey-WM: Kreis verabschiedet DEB-Helden

Für Eishockey-Bundestrainer Harold Kreis war das Ende der für Deutschland so erfolgreichen WM in Finnland auch ein Moment des Abschieds.

„Diese Mannschaft wird mit großer Wahrscheinlichkeit nicht wieder so auf dem Eis stehen“, sagte Kreis auf der SPOBIS Conference in Düsseldorf am Mittwoch. „Ich habe mich bei allen bedankt für die gemeinsame Zeit, sie haben Historisches geleistet.“