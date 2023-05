Schult sieht Entwicklung des Frauenfußballs positiv

Nationaltorhüterin Almuth Schult sieht den Fußball der Frauen auf einem guten Weg. "Es engagieren sich immer mehr Sponsoren in Vereinen und Verbänden, die Zuschauer in den Stadien werden immer mehr. Es wächst an allen Ecken und Enden. Das ist eine sehr schöne Entwicklung", sagte die 32-Jährige bei einem Volkswagen-Termin auf der SPOBIS Conference in Düsseldorf.