French Open: Tsitsipas locker in der dritten Runde

Ohne Probleme ist Stefanos Tsitsipas in die dritte Runde der French Open eingezogen. Seinen spanischen Gegner besiegt er im Schnelldurchgang.

Der Weltranglistenfünfte Stefanos Tsitsipas ist mühelos in die dritte Runde der French Open in Paris eingezogen. Mit dem Spanier Roberto Carballes Baena machte der Grieche beim 6:3, 7:6, 6:2 am Mittwoch kurzen Prozess. Nach 2:16 Stunden verwandelte Tsitsipas seinen ersten Matchball.