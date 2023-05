Von Bredow-Werndl will ein Back-up für Paris

Von Bredow-Werndl arbeitet an einem Back-up-Plan © AFP/SID/BEHROUZ MEHRI

Dressur-Olympiasiegerin Jessica von Bredow-Werndl (Aubenhausen) setzt aktuell alles auf ihr Lieblingspferd Dalera, möchte aber mit Blick auf ihre olympische Mission 2024 einen Notfallplan in der Schublade haben. „Es gibt im Moment keinen Plan B“, sagte die 37-Jährige vor den deutschen Meisterschaften in Balve (8. bis 11. Juni): „Aber mein Ziel wäre es, für Paris ein Back-up zu haben.“

An Nachwuchs mangelt es der Weltranglistenersten nach eigenem Bekunden nicht, sie habe aktuell "fünf Nachwuchspferde, die ich in den nächsten Jahren an den Grand-Prix-Sport heranführen möchte". Darunter sei "der ein oder andere Hoffnungsträger", bei dem es für Paris 2024 bereits reichen könnte.