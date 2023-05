TV-Blackout: Europäische Minister fordern schnelle Einigung

Mit Blick auf den drohenden TV-Blackout bei der Frauenfußball-WM haben europäische Spitzenpolitiker um Bundesinnenministerin Nancy Faeser die Beteiligten zum Handeln aufgefordert. Aufgrund der "enormen Strahlkraft" der Weltmeisterschaft "sowie deren sportlichen und gesellschaftlichen Auswirkungen sehen wir uns in der Verantwortung, alle Beteiligten dazu aufzurufen, schnell eine Einigung herbeizuführen", teilten Ministerinnen und Minister aus Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien und Großbritannien am Mittwoch mit.

"Mit Sorge" habe man zur Kenntnis genommen, dass die Fernsehrechte für das Turnier in Australien und Neuseeland (20. Juli bis 20. August) bisher in den jeweiligen Ländern noch nicht vergeben seien, hieß es weiter in dem gemeinsamen Statement, das unter anderem vom Bundesinnenministerium veröffentlicht wurde.