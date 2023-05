BBL Playoffs Live auf SPORT1: Telekom Baskets Bonn - MHP Riesen Ludwigsburg im TV, Stream, Ticker

Auch in der BBL dominiert Bonn die Liga. In der regulären Saison gewann man 32 von 34 Spielen und in den Playoffs verlor die Mannschaft von Tuomas Iisalo noch kein Spiel.

Die Chemnitz Niners besiegte Bonn in der ersten Runde deutlich in drei Spielen. Auch Spiel eins gewann der amtierende Champions League-Sieger mit 80:71 gegen Ludwigsburg. Am Mittwochabend steht Spiel zwei der Serie an (ab 20.30 Uhr LIVE auf SPORT1 im TV und Stream)