Bayern-Coach Trinchieri: "Es gibt immer Hoffnung"

Am Freitag (19.00 Uhr) und am Sonntag (18.00 Uhr/beide MagentaSport) müssen die Münchner in Ulm gewinnen, um in der Best-of-five-Serie ein Entscheidungsspiel zu erzwingen. "Wir haben gezeigt, wie es gehen kann, das müssen wir über 40 Minuten auch mental wiederholen", so Trinchieri, "wir müssen geduldig sein, dagegenhalten, wenn sie wieder so gut spielen, und da sein, wenn ihr Level runtergeht. Denn das wird passieren."