Traurige Nachricht nach Jugendturnier-Drama: 15-Jähriger für hirntot erklärt

Bei einem Jugendturnier in Frankfurt kommt es zu einer Schlägerei. Ein Jugendlicher wird scher verletzt. Nun herrscht traurige Gewissheit.

Der 15-Jährige, der bei einem Jugendfußballturnier in Frankfurt/Main bei einer Schlägerei schwerstverletzt wurde , ist von den Ärzten für hirntot erklärt worden.

Das bestätigte die Staatsanwaltschaft dem SID auf Anfrage. Der Nachwuchsspieler hatte nach dem Vorfall am Pfingstsonntag reanimiert werden müssen.

Mutmaßlicher Täter in Untersuchungshaft - Klub reagiert

Der mutmaßliche Täter, ein 16 Jahre alter Spieler einer französischen Mannschaft, war vorläufig festgenommen worden und am Montag in Untersuchungshaft gekommen.

Der Berliner Fußball-Verband (BFV) teilte über Präsident Bernd Schultz mit: "Wir haben die Nachricht über die Geschehnisse bei dem Jugendturnier in Frankfurt am Main fassungslos aufgenommen. Unsere Gedanken und unser Mitgefühl gelten in diesen schwierigen Stunden allen Angehörigen und den Teammitgliedern des betroffenen Spielers. Wir befinden uns seit Sonntag im engen Austausch mit dem JFC Berlin, um dem Verein und seinen Mitgliedern, wo es geht, zur Seite zu stehen."