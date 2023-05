Anzeige

Emotionaler Tag 1 der WSOP Emotionaler Tag 1 der WSOP

Phil Hellmuth und Daniel Negreanu © Omar Sader

Robin Scherr

Der erste Spieltag der 54. World Series of Poker im Horseshoe Las Vegas und Paris Las Vegas ist absolviert und verlief, was die nackten Zahlen angeht, sehr vielversprechend. Aber es war auch ein emotionaler Tag, schließlich ist es die erste WSOP nach dem Tod des „Godfather of Poker“.

Größtes Feld seit 16 Jahren beim Casino Employees Event

Beim $500 Casino Employees Event (Event #1) wurden 1.019 Entries und ein Preispool in Höhe von $426.300 erzielt, lediglich 2006 und 2007 waren die Felder mit 1.232 und 1.039 Teilnehmern größer. Dabei muss aber angemerkt werden, dass bei diesem Turnier seit 2016 die Option auf ein Re-Entry besteht.

Der erste Spieltag endete mit 89 Spielern, was bedeutet, dass bei 153 bezahlten Plätzen die ersten Preisgeldern bereits ausgezahlt wurden. Heute geht es dann um das erste Bracelet der WSOP 2023, das in diesem Fall mit $75.535 Prämie dotiert ist. In Führung liegt der US-Amerikaner Bensom Tam mit 880.000 Chips, die umgerechnet 88 Big Blinds zu Beginn von Spieltag 2 entsprechen.

Gedenken an den „Godfather of Poker“

Viel Aufmerksamkeit generierte das erste High-Roller-Turnier der WSOP 2023, und Vice President nutzte dies, um im Vorfeld mit einem emotionalen Video an Pokerlegende Doyle Brunson zu Gedenken. Der zehnfache WSOP-Bracelet-Gewinner und Poker Hall of Famer war Mitte Mai im Alter von 89 Jahren in Las Vegas gestorben.

Österreicher stiehlt den Big Names die Show

Danach wurden beim $25.000 High Roller Six Handed NLHE (Event #2) die Karten gedealt. Der Preispool steht nach dem ersten Spieltag noch nicht fest, da die Möglichkeit besteht bis zum Start von Spieltag 2 neu einzusteigen oder die einmalige Re-Entry-Option zu nutzen. Mit 174 Entries nach acht gespielten Levels ist die Ausbeute bereits sehr ordentlich, und erwartungsgemäß sind jede Menge bekannte Namen angetreten.

Denen hat zum Auftakt aber ein Österreicher die Show gestohlen. Daniel Rezaei ist kein Unbekannter in der Szene, hat live schon über $2 Millionen an Preisgeldern eingespielt. Der große Durchbruch ist ihm live bisher aber noch nicht gelungen. Bei WSOP und WSOP Europe erreichte Rezaei beispielsweise 20 ITM-Platzierungen, schaffte aber nie den Sprung an den Final Table.

Daniel Rezaei

Ob es diesmal reicht, wird sich zeigen. Zwar liegt er bei 58 Spielern mit 1.368.000 komfortabel in Führung, aber die Konkurrenz ist extrem stark. Auf Platz zwei folgt Justin Liberto (1.147.000), der 2015 ein Bracelet beim $3.000 NLHE 6-Handed gewonnen hat, außerdem sind der zweifache Bracelet-Gewinner Keith Lehr (987.000), der vierfache Bracelet-Gewinner Adrian Mateos (775.000) sowie der frischgebackene WPT Champion Bin Weng (975.000) in den Top Ten vertreten.

Über dem Durchschnitt liegen auch Ben Lamb (665.000), Chance Kornuth (615.000), GGPoker Ambassador Daniel Negreanu (610.000) und WSOP Main Event Champion Espen Jorstad (563.000). In der zweiten Hälfte des Klassements sind unter anderem Bracelet-Rekordsieger Phil Hellmuth (340.000), Jason Koon (252.000), Justin Bonomo (228.000) sowie Shaun Deeb (75.000) zu finden.