Anzeige

Werner trauert vergebener Titelchance hinterher Werner trauert vergebener Titelchance hinterher

Werner erzielte diese Saison neun Bundesliga-Tore © FIRO/SID

SID

Stürmer Timo Werner trauert der vergebenen Meisterchance mit RB Leipzig in der Bundesliga hinterher.

Nationalspieler Timo Werner trauert der vergebenen Meisterchance mit RB Leipzig in der Fußball-Bundesliga hinterher. "Wenn man sieht, wie schwer sich vor allem der FC Bayern, aber am Ende auch der BVB getan haben, ist es im Großen und Ganzen schon schade, dass für uns am Ende nicht mehr herauskam", sagte der Stürmer im Sky-Interview.

Die Sachsen landeten mit fünf Punkten Rückstand auf Meister München und Dortmund auf Platz drei. "Wir hatten nach der 0:7-Niederlage gegen Manchester City in Bochum und zu Hause gegen Mainz zwei Spiele drin, die uns so nicht passieren dürfen. Wenn wir diese Partien gewonnen hätten, hätten wir in dieser Saison auch ganz oben stehen können", sagte Werner und ergänzte: "Im Endeffekt kann man darüber schon etwas traurig sein, denn die Chance war definitiv da."

Anzeige