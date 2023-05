Anzeige

Rummenigge zurück beim FC Bayern: Was das Comeback zur Folge hat Die neue alte Ordnung

Fix! Rummenigge kehrt in Bayern-Aufsichtsrat zurück

Kerry Hau

Der frische Wind beim FC Bayern ist erst einmal eingeschlafen. Stattdessen ist die alte Ordnung spätestens mit der offiziellen Rückkehr von Karl-Heinz Rummenigge wiederhergestellt.

Er wollte sich vor allem mehr Zeit für seine Familie nehmen, weil er glaubte, seine Fußball-Familie in gute Hände übergeben zu haben. Doch er täuschte sich.

Anzeige

Sein Nachfolger Oliver Kahn, das weiß spätestens seit Samstag auch die Öffentlichkeit, konnte die Erwartungen nicht erfüllen - insbesondere auf zwischenmenschlicher Ebene.

Und so ist Karl-Heinz Rummenigge nun wieder zurück beim FC Bayern. Nicht als Vorstandsboss, „nur“ als Aufsichtsratsmitglied. Doch dass ein Posten an der Säbener Straße weniger als ein Name über die Macht und das Mitspracherecht aussagt, zeigt sich am Beispiel Uli Hoeneß.

Hoeneß gibt nach wie vor den Ton an

Denn obwohl Hoeneß „nur“ noch Ehrenpräsident ist, hält er die Zügel bei seinem FC Bayern nach wie vor fest in der Hand. Schon vor einem Jahr hatte er große Zweifel an Kahn, gab ihm nach einem Krisengespräch aber noch eine Chance. Jetzt ist Schluss.

Und der Patriarch vom Tegernsee muss sich selbst eingestehen, dass er seinen alten, nicht immer wohlgesonnenen Partner aus Lippstadt benötigt, um den Verein wieder auf Vordermann zu bringen und besser für die Zukunft zu rüsten.

Dafür ist Hoeneß sogar kompromissbereit. Sein „Lehrling“ Hasan Salihamidzic musste mit Kahn gehen, weil Rummenigge darauf bestanden haben soll. Der öffentlich oft umstrittene Sportvorstand war spätestens nach der Fehde mit Triple-Coach Hansi Flick bei dem langjährigen Klubchef unten durch; und es ist zu hören, dass Rummenigge bereits Mitte April in diversen Gesprächen durchklingen ließ, nur im Falle einer Salihamidzic-Entlassung einen Posten im Aufsichtsrat annehmen zu wollen.

Tuchel soll langfristige Lösung sein

Hoeneß hatte Salihamidzic noch rund um den Ärger mit Flick durchgeboxt, jetzt aber blieben auch ihm keine Argumente mehr für eine weitere Chance. Zu turbulent war die Saison, zu ungünstig der Zeitpunkt des Rauswurfs von Julian Nagelsmann, zu fehlerhaft die Zusammenstellung des Kaders, zu schlecht die Stimmung in der Mannschaft.

Gewiss: „Brazzo“ war nicht allein für all das verantwortlich und bewies mit seinem stilvollen Abgang Größe. Doch ein „Weiter so“ wäre kaum vermittelbar gewesen, auch nicht für Herbert Hainer. Die Chefetage glaubt, dass die Mannschaft frischen Wind um sich herum benötigt - und vor allem: endlich Kontinuität auf dem Trainerposten.

Anzeige

Hoeneß sieht in Thomas Tuchel, in den er sich auf den zweiten Blick verliebt hat, eine langfristige Lösung. Und er weiß, wie sehr Tuchel nun von Rummenigges Aura und Netzwerk profitieren kann. Mit seinen internationalen Kontakten ist der langjährige ECA-Chef der perfekte Mann, um direkt im operativen Geschäft mitzuhelfen. Sprich: Spieler zu verpflichten, Spieler zu verkaufen, Verträge zu verlängern.

Neue alte Bayern-Ordnung ist zurück

Wenn man so will, ist es also mehr ein Comeback als ein Neuanfang beim FC Bayern. Die neue alte Ordnung ist zurück, Hoeneß und Rummenigge planen und gestalten aktiv hinter den Kulissen mit. Und sie haben mit Jan-Christian Dreesen einen engen Vertrauten zum Kahn-Nachfolger gemacht, mit dem sie beide können.

Dreesen gilt als jemand, der sich selbst nicht für zu wichtig nimmt, viel kommuniziert, nahbar ist. Deshalb hat sich ein Großteil der Angestelltenschaft an der Säbener Straße am Samstag auch doppelt gefreut: über den Gewinn der elften Meisterschaft in Folge, aber auch über die Revolution an der Vereinsspitze mit der Rückkehr von Rummenigge.