"Oliver wurde monatelang durch den Dreck gezogen": Kahn-Bruder legt gegen FC Bayern nach

Kurz nach dem Aus Oliver Kahns beim FC Bayern München am letzten Bundesligaspieltag hatte sich dessen Bruder echauffiert. Mit deutlichen Worten hatte Axel Kahn seinem Unmut via Facebook Luft gemacht.

Vielmehr ist der Umgang mit Oliver Kahn für dessen vier Jahre älteren Bruder jedoch ein weiteres Beispiel dafür, was in Deutschland schiefläuft. „Wir schaffen es immer wieder in Deutschland, unsere Ikonen kaputtzumachen“, ärgerte er sich und nannte als Beispiele Boris Becker und Michael Schumacher. „Oliver wurde monatelang durch den Dreck gezogen, jede Entscheidung wurde ihm negativ angehaftet.“