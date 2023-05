Himalaya: Bergsteiger-Drama um Luis Stitzinger aus Deutschland

„Nachdem er am 25. Mai den dritthöchsten Gipfel der Welt ohne zusätzlichen Sauerstoff bestiegen hatte, verlor Luis den Kontakt auf rund 8.500 Metern Höhe“, zitierte die Zeitung den Expeditionsorganisator „The Seven Summits“: „Ein Team aus fünf Sherpa-Kletterern war an einer Suche beteiligt. Die Rettungsmission sei nun auf etwa 7.400 m angekommen und habe Luis‘ Leiche in das untere Lager gebracht.“