NHL: Capitals finden neuen Trainer

Das gab der Stanley-Cup-Sieger von 2018 am Dienstag bekannt. Für Carbery (41), zuletzt Assistenztrainer bei den Toronto Maple Leafs, ist es der erste Posten als Chefcoach in der NHL.

Der Kanadier tritt in Washington die Nachfolge von Peter Laviolette an. Der US-Amerikaner hatte die Capitals verlassen, nachdem der Hauptstadtklub in dieser Saison zum ersten Mal seit 2014 die Play-offs verpasst hatte.