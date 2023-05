3x3-WM: Deutschland verliert Auftakt

Zum Auftakt der 3x3-WM in Wien unterlag Deutschland 14:17 gegen Brasilien.

Die deutschen Basketballer sind bei der 3x3-WM in Wien mit einer Niederlage gestartet. Zum Auftakt unterlag Deutschland 14:17 gegen Brasilien und steht damit bereits im zweiten Spiel des Tages gegen Madagaskar (20.50 Uhr) unter Druck. Die weiteren Kontrahenten in der Gruppe A sind die starken Serben und Frankreich.

Nur der Gruppensieger qualifiziert sich direkt für die Runde der besten Acht, die Zweit- und Drittplatzierten müssen zunächst im Achtelfinale ran. Im Vorjahr waren sowohl die Männer als auch die Frauen des Deutschen Basketball Bundes (DBB) in der ersten K.o.-Runde ausgeschieden. Die Frauen starten am Dienstag mit Duellen gegen Japan und Ägypten in das Turnier.