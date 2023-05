French Open: Bitteres Struff-Double in Paris

Nach seinem bitteren Erstrundenaus im Einzel ist Jan-Lennard Struff bei den French Open auch im Doppel gescheitert. An der Seite des Australiers Thanasi Kokkinakis verlor der Weltranglisten-28. am Dienstag in der ersten Runde gegen die Italiener Fabio Fognini und Simone Bolelli 6:7 (1:7), 6:3, 3:6.