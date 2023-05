Borussia Dortmund: Legende kehrt zum BVB zurück!

Bei Borussia Dortmund wird an der Zukunft gebastelt. Dabei soll ein ehemaliger BVB-Star mitwirken, der Schwarz-Gelb auch als Kapitän aufs Feld führte.

Laut SPORT1 -Informationen wird Schmelzer Co-Trainer der U17. Die RuhrNachrichten berichteten zuerst über diese Personalie. Die Verantwortung über die U17 hat aktuell Karsten Gorges, der die BVB-Nachwuchskicker in der U17-Bundesliga Staffel West in der abgelaufenen Saison auf den fünften Rang führte.

Schmelzer soll von Terzic lernen

Schmelzer soll nun hier seine ersten Schritte als Trainer machen. Seit seinem Karriereende hatte der gebürtige Magdeburger unter anderem bei seinem ehemaligen Teamkollegen Nuri Sahin hospitiert und macht gerade seinen Trainerschein. In Dortmund will er in Zukunft auch bei Edin Terzic über die Schulter schauen.