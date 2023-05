FC Bayern: Suche nach Salihamidzic-Nachfolger wird komplizierter - Leipzig mit Statement

Zahlreiche Namen wurden in den letzten Tagen bereits gehandelt, nach SPORT1 -Informationen gab es bei den Münchnern unter anderem Gedankenspiele um Michael Reschke , der bereits von 2014 bis 2017 Technischer Direktor beim Deutschen Meister war.

Leipzig schiebt Eberl-Abgang zu Bayern einen Riegel vor

„Max hat gerade bei uns einen Vertrag unterschrieben. Er wirkt sehr zufrieden und bereitet gerade die neue Saison vor“, stellte Red-Bull-Geschäftsführer Oliver Mintzlaff in einem Interview mit der SportBild klar.

„Er schätzt das freie Arbeiten in einem sehr angenehmen Umfeld. Zudem bin ich davon überzeugt, dass die Bayern schnell wieder zu alter Stärke zurückfinden. Dort ist nicht plötzlich alles schlecht.“

Man wolle „stabil in der Champions League spielen und Titel gewinnen. Mit Letzterem kann er im Pokalfinale beginnen. Dass in der Liga die Luft nach oben dünner wird, ist klar. Aber sollten die Bayern noch einmal schwächeln, müssen und wollen wir näher dran sein.“

Krösche will in Frankfurt bleiben

Im Pokalfinale am Samstag werden Eberl und Co. auf Frankfurts Sportvorstand Krösche treffen, der ebenfalls nicht zur Verfügung steht, da er sich nach SPORT1 -Informationen intern klar zur Eintracht bekannt hat .

Wie SPORT1 weiß, hat der 42-Jährige keine Ausstiegsklausel in seinem bis 2025 laufenden Vertrag, was nun auch Frankfurts Aufsichtsratschef Philip Holzer in der Bild bekräftigte.