Felix Nmecha fällt für Länderspiele aus

Wolfsburgs Felix Nmecha zog sich beim Saisonfinale gegen Hertha BSC eine schwere Prellung am Sprunggelenk zu und fällt vorerst aus.

Mittelfeldspieler Felix Nmecha von Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg steht Bundestrainer Hansi Flick für den Länderspiel-Dreierpack im Juni nicht zur Verfügung. Der 22-Jährige zog sich beim Saisonfinale gegen Hertha BSC (1:2) eine schwere Prellung am Sprunggelenk zu und fällt vorerst aus. Das teilten die Niedersachsen am Dienstag mit.

Nmecha hatte im März beim Länderspiel gegen Belgien (2:3) sein Debüt in der DFB-Auswahl gegeben. Flick wird seinen Kader für die Spiele gegen die Ukraine (12. Juni), in Polen (16. Juni) und gegen Kolumbien (20. Juni) am Freitag bekannt geben.