Special Olympics World Games: Drei Sportlerinnen vor der Kamera

Die Special Olympics World Games in Berlin werfen ihre Schatten voraus.

Annähernd 7.000 Sportlerinnen und Sportler aus 190 Ländern werden in 26 Sportarten miteinander wetteifern.

Etwa 300.000 Menschen werden dazu in der deutschen Hauptstadt erwartet.

Das Shooting, bei dem die Sportlerinnen in einem Mix aus aktuellen Designerkollektionen und Sportswear abgelichtet wurden, steigert die Vorfreude auf das große Event.

Heidi Kuber: „Es ist superaufregend“

„Es ist superaufregend, denn es sind nur noch wenige Wochen bis zu den Weltspielen, und ich denke tatsächlich jeden Tag daran“, sagt Heidi Kuber, die bei den Special Olympics im Kugelstoßen, im 100-Meter-Lauf und in der 4 x 100-Meter-Staffel antritt.

Für die erst 17-jährige Kuder sind die Weltspiele ein Heimspiel. Sie wohnt im brandenburgischen Bernau, direkt an der Grenze zu Berlin.

Tamara Röske tritt ebenfalls in drei Disziplinen als Leichtathletin an: im Weitsprung, bei der 4 x 100-Meter-Staffel und über die 100 Meter. Die 27-jährige Stuttgarterin begann bereits im Alter von elf Jahren mit ersten Modeljobs und stand als Schauspielerin auch in TV- und Filmproduktionen wie „Fack ju Göhte 3″ vor der Kamera.