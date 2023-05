Wintersport: Das Knie-Drama von Lisa Hörnblad - "Als würde diese Hölle nie enden!“

Sieben Knieoperationen in den letzten vier Jahren - und noch immer ist kein Ende in Sicht.

Das Schicksal der schwedischen Speed-Spezialistin Lisa Hörnblad sticht auch in der Risiko-Sportart Ski alpin heraus. Vor unterdessen rund anderthalb Jahren ist Hörnblad das letzte Weltcup-Rennen gefahren, danach drohte der gesundheitliche Kollaps.

Eine Blutvergiftung machte den reibungslosen Comeback-Plan unmöglich, gar eine Beinamputation stand im Raum - nun soll eine Eigenblutbehandlung Abhilfe schaffen. Obwohl sich die Schwedin tapfer gegen die mentalen Rückschläge wehrt, spielt der Körper nicht mit: „Es fühlt sich an, als würde diese Hölle nie enden.“

Bei der Weltcup-Abfahrt im Januar 2022 in Cortina d‘Ampezzo - wo im Übrigen auch die Olympischen Spiele 2026 stattfinden - zog sich die Schwedin diese Horrorverletzung zu, die ihre Saison augenblicklich beendete.

Ski alpin: Hörnblad dachte, Knie würde explodieren

Doch auf dem Weg in ein Trainingslager in Italien klagte die Schwedin über schlimme Schmerzen, die Ärzte diagnostizierten eine Blutvergiftung. Hörnblad litt: „Ich dachte, sie müssen mein Bein amputieren. Es fühlte sich an, als würde es explodieren. Es waren die schlimmsten Schmerzen meines Lebens.“