Tennis-Weltverband: Von Arnim offiziell Herausforderer

Nach einer bestandenen Überprüfung durch die unabhängige Ethik-Kommission tritt Dietloff von Arnim nun auch offiziell bei der Wahl um das Präsidentenamt im Tennis-Weltverband ITF an. Der Düsseldorfer, derzeit Präsident des Deutschen Tennis Bundes (DTB), fordert auf dem Kongress in Cancun/Mexiko am 24. September Amtsinhaber David Haggerty (USA) heraus.