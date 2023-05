Ulf Kirsten: "Für die meisten Fans war das das geilste Erlebnis" - My Greatests Moments

Kirsten mit Hattrick gegen Bayern

Und so wählte Ulf Kirsten ein Bundesliga-Spiel in der Saison, in der er zum dritten und letzten Mal Torschützenkönig wurde, zum Greatest Moment: am 30. November 1997 im Heimspiel gegen die Bayern (4:2) gelang dem „Schwatten“ ein echter Hattrick.