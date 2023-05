Das fordert Tuchel jetzt vom FC Bayern - klare Worte zu Kahn und Salihamidzic

Thomas Tuchel will mit dem FC Bayern in der kommenden Saison wieder angreifen - und fordert eine Rückkehr zu alten Stärken.

Am Tag nach dem Bundesliga-Finale richtete der Trainer den Blick nach vorne. Der 49-Jährige sieht es als seine Verantwortung an, den Rekordmeister wieder zu alter sportlicher Dominanz zurückzuführen - und stellt dafür Forderungen.

„Wir müssen zurückkommen, dass wir eine Einheit sind, es ein Familiengefühl gibt, dass wir uns selbst beschützen vor äußeren Einflüssen und Meinungen und da eine Wagenburg bauen“, sagte Tuchel am Sonntag am Rande der Meisterfeier bei Sky .

Tuchel: Hier muss sich Bayern neu finden

Der sportliche Erfolg rückte in den Hintergrund. Auch für Tuchel keine einfache Situation: „Meine zwei Hauptansprechpartner sind nicht mehr in der Verantwortung. Wir müssen eine neue Struktur finden, wir müssen uns aufeinander abstimmen.“

Der Aufgabe will sich Tuchel auf jeden Fall stellen. Auf der Meisterfeier gab er sich durchaus kämpferisch: „Im Sommer schieben wir das Ding noch mal richtig an. Wir stehen schon in der Pflicht, noch mal eine Schippe draufzulegen - und das werden wir machen.“