DEL-Chef Tripcke warnt vor zu hohen Erwartungen

"Es kann genauso sein, dass wir auch mal Fünfter in der Gruppe werden und ein Viertelfinale verpassen", sagte Tripcke weiter. Man habe gesehen, "wie eng alles ist". Der DEL-Chef verwies dabei auch auf den enttäuschenden zehnten Platz bei den Winterspielen in Peking vor einem Jahr. "Wir haben es bei Olympia 2022 gesehen, als die Erwartungen in der Öffentlichkeit riesig waren", sagte er.