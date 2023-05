Anzeige

Start zur 54. World Series of Poker Start zur 54. World Series of Poker

Das neue Horseshoe © WSOP

Robin Scherr

Heute kehrt die World Series of Poker (30. Mai bis 18. Juli) zurück an den Las Vegas Strip ins Horseshoe Las Vegas und Paris Las Vegas Hotel & Casino.

Die Organisatoren der wichtigsten Pokerveranstaltung der Welt haben sich viel vorgenommen, die 54. Ausgabe soll nicht nur die größte und beste WSOP aller Zeiten werden, insbesondere der Teilnehmerrekord von 2006 beim Main Event soll endlich fallen.

608 Pokertische

Dafür wurde ein Rekord bereits aufgestellt, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Auf über 18.500 Quadratmetern stehen 608 Pokertische, so viele wie nie zuvor in der Geschichte der WSOP. Es gilt das Momentum aus dem Sommer 2022 mitzunehmen. Nach dem Umzug an den Strip, haben bei der Premiere im Horseshoe und Paris Pokerspielerinnen und Pokerspieler aus über 100 Ländern um rund $348 Millionen an Preisgeldern gespielt. Beim Main Event war man mit 8.663 Teilnehmern ganz nah dran an den 8.773, die beim Sieg von Jamie Gold vor 17 Jahren dabei waren.

Los geht es heute aber traditionell mit dem auf zwei Spieltage angesetzten $500 Casino Employees No-Limit Hold‘em. Um 10 Uhr Ortszeit Las Vegas (19 Uhr MEZ) heißt es erstmals bei der 54. WSOP „Shuffle Up And Deal“. Vor einem Jahr wurden bei 832 Entries $349.440 an Preisgeldern ausgespielt, mit Katie Kopp gewann eine Casino-Dealerin aus Cleveland das erste Bracelet der Series samt $65.168 Prämie. Die Rekordbeteiligung datiert aus 2013 mit 898 Entries. Mit dem Unterschied, dass damals kein Re-Entry möglich war.

High Roller Turnier direkt zum Start

Um 14 Uhr Ortszeit folgt eine Premiere im High-Roller-Segment, denn erstmals wird im Rahmen der WSOP ein $25.000 High Roller No-Limit Hold‘em im Format Six Handed gespielt. Die Teilnehmerzahlen werden natürlich davon abhängen, wie viele Top-Spieler bereits in Las Vegas sind. 2022 wurden beim $25kHigh Roller 8-Handed starke 251 Entries erzielt, allerdings in der zweiten Woche der WSOP. Auf jeden Fall dabei sein dürften Daniel Negreanu, Shaun Deeb, Phil Hellmuth und Koray Aldemir, die allesamt auch ein Auge auf den Titel „WSOP Player of the Series“ werfen werden. Ein großes Fragezeichen steht hinter Phil Ivey, der Gerüchten zufolge vor kurzem Vater geworden ist.

Beliebtes Mystery Bounty

So richtig Fahrt nimmt die 54. WSOP dann zum Wochenende auf, als Magnet fungiert insbesondere das mit Spannung erwartete $1.000 Mystery Millions. Das Format hatte vor einem Jahr unter dem Titel „Million Dollar Bounty“ mit 14.112 Entries für riesige Schlagzeilen gesorgt. Quincy Borland bekam für den Sieg $750.120 ausbezahlt, während Matt Glantz die $1 Million Mystery Bounty aus dem Lostopf zog. Das Foto von der Ziehung bekam später sogar den GPI Award in der Kategorie „Best Media Content: Photo“.

Matt Glantz und der Millionen-Moment