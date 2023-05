Eishockey-WM 2023: WM-Finale sorgt für Rekordquoten

Historisches Finale mit deutscher Beteiligung beschert SPORT1 beste Eishockey-WM-Werte seit 2010: Bis zu 3 Millionen Zuschauer (Z3+) in der Spitze und 1,9 Millionen Zuschauer (Z3+) im Schnitt verfolgen Silbermedaillengewinn des DEB-Teams. Dazu herausragende Marktanteile zur Primetime am Sonntag von 8,8 Prozent (Z3+), 14,9 Prozent (M14-59) und 15,3 Prozent (M14-49)

Alltime-Bestmarken im Digitalbereich

Die passenden Zahlen für ein denkwürdiges Sport-Wochenende: SPORT1 hat mit einem Gesamt-Marktanteil von 5,0 Prozent am Pfingstsonntag den besten Tages-Marktanteil seit über sieben Jahren erreicht. Neben den ebenfalls herausragenden Tages-Marktanteilen in den werberelevanten Zielgruppen von 7,3 Prozent bei den Männer 14 bis 59 Jahre (M14-59) und 7,5 Prozent bei den Männern 14 bis 49 Jahre (M14-49) haben auch die erzielten Markanteile und Reichweiten einzelner Übertragungen für SPORT1 eine historische Dimension: Das gilt allen voran für das Finale der Eishockey-WM mit deutscher Beteiligung, bei dem bis zu 3 Millionen Zuschauer ab drei Jahren (Z3+) in der Spitze und 1,9 Millionen Zuschauer (Z3+) im Schnitt mitfieberten – für SPORT1 sind das die zweitbesten Eishockey-Zahlen der Sendergeschichte nach dem Halbfinaleinzug des deutschen Teams bei der Heim-WM 2010.

Mit der Liveübertragung der ersten deutschen WM-Medaille seit 70 Jahren wurden außerdem herausragende Marktanteile zur Primetime am Sonntag von 8,8 Prozent (Z3+), 14,9 Prozent (M14-59) und 15,3 Prozent (M14-49) gemessen. Bereits am Vormittag schalteten bis zu 1,12 Millionen Zuschauer (Z3+) in der Spitze und 890.000 Zuschauer (Z3+) im Schnitt beim STAHLWERK Doppelpass ein, der ausführlich das dramatische Bundesliga-Saisonfinale und die Entlassung des FCB-Führungsduos Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic thematisierte. Neben den besten Reichweiten der Saison wurde für das SPORT1-Erfolgsformat ein überragender Gesamt-Marktanteil von 10,7 Prozent (Z3+) gemessen – eine Rekordmarke, die fast exakt zehn Jahre Bestand hatte: Einen höheren Marktanteil erzielte der Doppelpass zuletzt am 19. Mai 2013 mit 10,9 Prozent.