Nach Oberschenkelbruch: Beerbaum in Riesenbeck am Start

Der viermalige Reit-Olympiasieger Ludger Beerbaum (59) will nach überstandenem Oberschenkelbruch beim Heimturnier in Riesenbeck sein Comeback geben. Wie die Organisatoren mitteilten, wird Beerbaum bei der vom 1. bis 4. Juni ausgetragenen Veranstaltung an den Start gehen. Auch der frühere Weltranglistenerste Christian Ahlmann (Marl) soll nach seinem Handbruch wieder in den Sattel steigen.