Liverpool-Hammer: Schmadtke exklusiv - so arbeite ich mit Klopp zusammen

Jörg Schmadtke: So kam der Liverpool-Deal zustande

Jörg Schmadtke: So eng sind wir gar nicht miteinander. Wir waren zur selben Zeit in der Bundesliga. Er als Trainer, ich als Sportdirektor, da kennt man sich. Ich kenne seinen Berater Marc Kosicke besser. Der pflegt mit den Eignern des FC Liverpool einen guten Austausch. Als der aktuelle Sportdirektor bekannt gab, dass er aus persönlichen Gründen aufhören möchte, hat Marc ihnen gesagt: ‚Wenn Ihr einen älteren und erfahrenen Manager für die Transferperiode sucht, solltet Ihr euch vielleicht mal mit Jörg Schmadtke aus Deutschland auseinandersetzen‘.

„Transfers sind immer kompliziert“

Schmadtke: Am 1. Juni fange ich an. Wenn wir Gefallen aneinander finden, kann die Zusammenarbeit über die Transferperiode hinausgehen. Mal sehen. Dann setzen wir das fort oder nicht.

SPORT1: Wird Ihnen bei den Zahlen, die in der Premier League immer kursieren, nicht schwindelig? Es geht um noch mehr Millionen als in der Bundesliga.

Schmadtke: Ein Budget habe ich noch nicht ... ( lacht ). Im Ernst: Transfers sind immer kompliziert. Wenn ein Spieler von A nach B wechselt, geht es meistens um Kleinigkeiten, die schwer zu beeinflussen sind und unabhängig vom Geldverdienen. Zum Beispiel, wie sich der Spieler mit seiner Familie in der Stadt integriert, wie sein Platz in der Mannschaft sein soll, wie er seine maximale Leistung zeigen kann. Sowas muss man beachten. Da sind die Summen, um die es bei diesen Transfers geht, fast egal.

Die Prioritäten gibt Jürgen Klopp vor

Schmadtke: Der Einfluss des Trainers bei Transfers ist in England größer als in Deutschland, wo ein Sportvorstand oder ein Sportdirektor alles in einer Hand hält. Die Prioritäten gibt Jürgen Klopp vor. Wir arbeiten ihm mit einem Team aus Datenanalysten, Scouts und so weiter zu, damit er dann aus einer Liste von Spielern aussuchen kann, mit wem er arbeiten möchte. Danach gehe ich mit den zuständigen Departments im Klub die Transfers an. Und am Ende müssen ja auch die Eigner mit den Investitionen zufrieden sein.