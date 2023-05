Sachbeschädigung: Hertha will für Schäden aufkommen

Die Berliner stünden bezüglich einer Entschädigung „bereits mit dem VfL Wolfsburg in Kontakt“, so Herrich. Beim letzten Saisonspiel der Berliner am Samstag in Wolfsburg (2:1) war es nach Aussagen der Polizei zu massiven Sachbeschädigungen im Bereich des Gästeblocks gekommen, dazu hatten die Hertha-Anhänger durch den Einsatz von Pyrotechnik eine Spielunterbrechung verursacht.