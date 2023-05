Bundesliga bald bedeutungslos? Kolumne von Tobias Holtkamp

Irre Feier-Bilder! Ausnahmezustand in Heidenheim

Die Bundesliga verliert durch Serienmeister Bayern, den Fall von Traditionsvereinen und Abgängen der größten Stars Jahr für Jahr an Attraktivität. SPORT1-Kolumnist Tobias Holtkamp sieht diese negativen Entwicklungen als großes Problem für die Bundesliga.

Robert Lewandowski, 34, und Erling Haaland, 22 , kann man zur Entscheidung, die Bundesliga zu verlassen, rückblickend nur gratulieren. Beide wurden in ihren neuen Ligen, La Liga und Premier League , mit Vorsprung Torschützenkönig und Meister.

Haaland pulverisierte auch in der stärksten und reichsten nationalen Liga der Welt die Rekorde und kann am 10. Juni noch die Champions League gewinnen.

In der Bundesliga wurde es vorne sehr dünn nach ihrem Abgang. Seit Einführung der Bundesliga gab es nie einen Spieler, dem 16 Saisontreffer zur Torjägerkanone reichte, wie jetzt Niclas Füllkrug (Bremen) und Christopher Nkunku (Leipzig) . Lewandowski hatte zuletzt 35- und 41-mal getroffen. Der stärkste Bayern-Stürmer, Serge Gnabry, kam in dieser Saison auf 14 Tore.

Bundesliga muss kreativ sein, um attraktiv bleiben zu wollen

Was kommt jetzt?

Nach Lewandowski und Haaland werden die international interessanten Spieler auch in diesem Sommer die Liga verlassen: Nkunku ist sich mit Chelsea einig, Jude Bellingham (BVB) wechselt aller Voraussicht nach zu Real Madrid. Dazu kommen Randal Kolo Muani (Frankfurt), Marcus Thuram (Mönchengladbach) und Füllkrug, deren Berateragenturen gerade die Angebote sortieren.

In Leipzig drohen weitere namhafte Abgänge: Verlängert Dani Olmo, 25, nicht seinen Vertrag, steht der FC Barcelona bereit. Dominik Szoboszlai, 22, verfügt über eine Ausstiegsklausel und erwägt den Abschied Richtung Premier League.

2. Liga sorgt auch in der kommenden Saison für Aufsehen

Der Bundesliga werden die Aufsteiger in Strahlkraft, Bedeutung und damit verbunden Interesse und Reichweite aber überhaupt nicht helfen. Viele Partien am Samstagnachmittag werden außerhalb der regionalen Grenzen nur sehr überschaubar Fans vor die Fernseher locken. Die Begeisterung in den für die Bundesliga wichtigen ausländischen Märkten steht dann noch auf einem ganz anderen Zettel.